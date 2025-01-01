Украинци се опитаха да нахлуят в хотел в „Слънчев бряг“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 30 август. Украинците - 29-годишен мъж и 25-годишна жена, след употреба на алкохол, са се опитали да влязат в хотела, без да са негови гости.

Инцидент в Созопол: Жена е ранена с нож по време на скандал за квартира

След направена забележка от страна на 58-годишния охранител към хотела, украинецът го е нападнал.

При самозащита той е нанесъл порезни рани с нож на агресивния мъж. Пострадалият е откаран в болница за преглед.

Охранителят е бил задържан и по случая се води разследване.