Йета официално е последната мечка, която се събуди от зимен сън тази година.

От 12 април тя вече е будна, с което отбеляза края на зимния сън за обитателите на Парка за мечки в Белица.

Тази зима тя прекара 160 дни в зимен сън - само 6 дни по-малко от личното си най-добро постижение.

Преди две години тя постигна впечатляващ резултат от 166 дни зимен сън, съобщиха от парка.

Дори без нов рекорд, тя остава истински шампион по хибернация.

Паркът отвори врати на 1 април. През пролетния сезон от април до юни паркът ще работи от 12:00 до 18:00 часа. А през летните месеци - от 10:00 до 18:00 часа. Последната обиколка за деня започва в 17:00 часа.

Паркът в Рила планина е единственото защитено убежище за спасени кафяви мечки в България. Водени от мисията да осигурят естествена безопасна среда за спасени танцуващи мечки от страната и Балканите, ЧЕТИРИ ЛАПИ и Фондация Бриджит Бардo основават парка през 2000 г.

Жестоката практика на експлоатация с цел развлечение продължава до 2007 г., когато ЧЕТИРИ ЛАПИ успешно спасява и последната танцуваща мечка, отбелязвайки края на една жестока ера.

Разположен в района на Южна Рила и Пирин, с невероятна природа от 120 декара иглолистна и широколистна гора, той предоставя свобода и среда, доближаваща се до естествения им дом. Понастоящем 18 мечки от България, различни страни и континенти, пострадали от човешка намеса - включително животни, отглеждани в плен или при неподходящи условия живеят в защитеното убежище. Всяка мечка има индивидуален план за грижи, съобразен с нуждите ѝ.