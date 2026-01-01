Сдружение „Ветеринари в действие“ съвместно с Община Сандански започва кампания за безплатна кастрация на бездомни кучета и котки в града и региона, съобщиха от общинската администрация.

Инициативата ще продължи до 25 януари. Кастрациите ще се извършват от квалифицирани ветеринарни лекари.

Кампанията обхваща бездомни животни, както и вече осиновени кучета и котки. Желаещите да запишат час за кастрация могат да го направят на телефон 0899 938 739.

Основната цел на инициативата е ограничаване на размножаването на бездомните животни чрез хуманни и медицински методи, както и намаляване на свързаните с това социални и здравословни проблеми, поясняват от Общината.

От сдружение „Ветеринари в действие" напомнят, че кастрацията е рутинна хирургична процедура, извършвана под пълна упойка, която допринася за по-дълъг и по-спокоен живот на животните и намалява риска от редица заболявания. Освен това кастрацията е ефективна мярка срещу свръхпопулацията на кучета и котки. Организаторите призовават гражданите да бъдат отговорни и съпричастни към кампанията и към грижата за животните.

През април миналата година Община Сандански започна кампания за регистриране на домашни кучета. По време на инициативата са регистрирани около 50 кучета, съобщиха от Общината.