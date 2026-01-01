/ БТА

Сдружение „Ветеринари в действие“ съвместно с Община Сандански започва кампания за безплатна кастрация на бездомни кучета и котки в града и региона, съобщиха от общинската администрация.

Инициативата ще продължи до 25 януари. Кастрациите ще се извършват от квалифицирани ветеринарни лекари.

Домашно куче нападна 5-годишно дете

Кампанията обхваща бездомни животни, както и вече осиновени кучета и котки. Желаещите да запишат час за кастрация могат да го направят на телефон 0899 938 739. 

Основната цел на инициативата е ограничаване на размножаването на бездомните животни чрез хуманни и медицински методи, както и намаляване на свързаните с това социални и здравословни проблеми, поясняват от Общината.

Спасиха премръзнала котка, паднала във водоем в Плевенско

От сдружение „Ветеринари в действие" напомнят, че кастрацията е рутинна хирургична процедура, извършвана под пълна упойка, която допринася за по-дълъг и по-спокоен живот на животните и намалява риска от редица заболявания. Освен това кастрацията е ефективна мярка срещу свръхпопулацията на кучета и котки. Организаторите призовават гражданите да бъдат отговорни и съпричастни към кампанията и към грижата за животните.

През април миналата година Община Сандански започна кампания за регистриране на домашни кучета. По време на инициативата са регистрирани около 50 кучета, съобщиха от Общината. 

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Последвайте ни

Благоевград