Дъжд с обем 50 литра на квадратен метър наводни улици, мазета и къщив Петрич, съобщи БТА. Освен дъжда в града падна градушка, имаше и сериозна гръмотевична активност.

Повече от десет сигнала за наводнени мазета са подадени в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Петрич, съобщи началникът на службата главен инспектор Стоян Тилев. Сигналите са регистрирани в рамките само на два часа във времето от 19:00 до 21:00 часа. На терен са изпратени три екипа на пожарната, които да отводнят мазетата.

По данни от метеорологична станция, базирана в град Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд, съобщиха от Община Петрич на официалната си фейсбук страница.

Над 30 литра на квадратен метър е падналият дъжд за последния един час и половина. В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър. Прогнозата е дъждът да продължи и през следващите часове, като очакваното количество е между 40 и 50 литра на квадратен метър.

Секретарят на Община Петрич и ръководител на Аварийното звено Кирил Стойков информира, че екипите на Община Петрич, на ВиК дружеството и на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ работят координирано, за да избегнат щети.

По думите му са изпратени както аварийни екипи, така и техника и служители на Общината, включително багер, който се използва за разчистване на шахти, затрупани с листа и наноси след бурята.

Община Петрич призовава гражданите да подават своевременно информация за наводнени участъци, запушени шахти или други опасности, свързани с валежите, за да могат екипите да реагират. Водачите на моторни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.