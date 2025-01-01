Около 600 дка е обхванал пожарът в Рила планина над Илийна река, казаха за БТА от полицията в Кюстендил. Пожарът, причинен от мълния, избухна около 18:00 часа на 9 септември и бушува на 2200 м височина.

Нов пожар избухна в Рила планина

На място работят екипи на противопожарните служби в Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила и Благоевград, служители на Национален парк "Рила" и екипи на Рилската света обител и Национален парк "Рилски манастир". В гасенето участват и доброволци от Кюстендил.

Заради лоши климатични условия и задимяване на терена днес в потушаването на огъня не са се включвали хеликоптери, каза говорителят на полицията Катя Табачка.