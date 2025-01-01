Възрастен мъж е загинал снощи при пожар в двуетажна къща на ул. „Рила“, недалеч от централната част на Търговище, видя репортер на БТА.

Сигналът за инцидента е подаден в 21:23 часа. Зданието е старо, има един загинал към момента - мъж на около 75-78 години, който е живеел сам, каза директорът на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Стефан Стефанов.

Огънят е бил овладян от два противопожарни екипа. Достъпът до обекта е ограничен, тъй като от покрива падат греди и керемиди.

Причината за възникването на пожара се изяснява, като предстои щателен оглед.