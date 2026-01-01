Назначени са двама заместник областни управители, съобщиха от Областна администрация – Благоевград.
На длъжността заместник областен управител на област Благоевград са назначени Дарин Боянов Кацарски и Радослав Иванов Динев.
Новоназначените заместник областни управители ще подпомагат дейността на областния управител при осъществяването на държавната политика на територията на областта и координацията между държавните институции и местната власт, съобщават още от областната управа.
По-рано днес бе освободен от длъжността заместник областен управител Христо Ангелов, който заемаше тази позиция от октомври 2023 г.
Припомняме, че служебното правителство освободи всички областни управители и назначи 28 нови областни управители.