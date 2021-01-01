217 са новите случаи на COVID-19 в Благоевградско към 28 октомври, съобщиха от РЗИ.
112 нови случаи на COVID-19 в Благоевградско
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 55
Сандански – 30
Петрич – 24
Гоце Делчев – 9
Разлог – 8
Долна Градешница – 7
Белица – 6
Банско – 5
Якоруда – 5
Борово – 3
Кулата – 3
Никудин – 3
Симитли – 3
Горно Краище – 2
Господинци – 2
Игралище – 2
Кресна – 2
Лебница – 2
Мосомище – 2
Ново Делчево – 2
Рилци – 2
Рупите – 2
Склаве – 2
Стара Кресна – 2
Абланица – 1
Бело поле – 1
Беслен – 1
Габрене – 1
Добринище – 1
Долен – 1
Долна Рибница – 1
Дреново – 1
Елешница – 1
Изгрев – 1
Кавракирово – 1
Катунци – 1
Копривлен – 1
Корница – 1
Краище – 1
Кремен – 1
Лешко – 1
Лъжница – 1
Лютово – 1
Микрево – 1
Михнево – 1
Петрово – 1
Покровник – 1
Поленица – 1
Първомай – 1
Рибново – 1
Сатовча – 1
Сенокос – 1
Скрът – 1
Смолево – 1
Тополница – 1
Хаджидимово – 1
Черниче – 1
Юруково – 1
112 нови случаи на COVID-19 в Благоевградско
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 55
Сандански – 30
Петрич – 24
Гоце Делчев – 9
Разлог – 8
Долна Градешница – 7
Белица – 6
Банско – 5
Якоруда – 5
Борово – 3
Кулата – 3
Никудин – 3
Симитли – 3
Горно Краище – 2
Господинци – 2
Игралище – 2
Кресна – 2
Лебница – 2
Мосомище – 2
Ново Делчево – 2
Рилци – 2
Рупите – 2
Склаве – 2
Стара Кресна – 2
Абланица – 1
Бело поле – 1
Беслен – 1
Габрене – 1
Добринище – 1
Долен – 1
Долна Рибница – 1
Дреново – 1
Елешница – 1
Изгрев – 1
Кавракирово – 1
Катунци – 1
Копривлен – 1
Корница – 1
Краище – 1
Кремен – 1
Лешко – 1
Лъжница – 1
Лютово – 1
Микрево – 1
Михнево – 1
Петрово – 1
Покровник – 1
Поленица – 1
Първомай – 1
Рибново – 1
Сатовча – 1
Сенокос – 1
Скрът – 1
Смолево – 1
Тополница – 1
Хаджидимово – 1
Черниче – 1
Юруково – 1