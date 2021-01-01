140 са новите случая на COVID-19 в Благоевградско към 4 октомври, съобщиха от РЗИ.
97 нови случаи на COVID-19 в Благоевградско
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 29
Петрич – 21
Сандански – 14
Гоце Делчев – 10
Разлог – 6
Долно Дряново – 3
Кавракирово – 3
Микрево – 3
Банско – 2
Горно Дряново – 2
Гърмен – 2
Кресна – 2
Крупник – 2
Кулата – 2
Първомай – 2
Склаве – 2
Скрът – 2
Абланица – 1
Баня – 1
Бачево – 1
Бел камен – 1
Брежани – 1
Брезница – 1
Буково – 1
Вълкосел – 1
Горно Краище – 1
Господинци – 1
Дагоново – 1
Джигурово – 1
Долно Драглище – 1
Драката – 1
Дъбрава – 1
Игралище – 1
Изгрев – 1
Илинденци – 1
Коларово – 1
Конарско – 1
Марчево – 1
Митино – 1
Ново Делчево – 1
Огняново – 1
Орцево – 1
Пирин – 1
Рупите – 1
Сатовча – 1
Симитли – 1
Смолево – 1
Стара Кресна – 1
Старчево – 1
Якоруда – 1
97 нови случаи на COVID-19 в Благоевградско
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 29
Петрич – 21
Сандански – 14
Гоце Делчев – 10
Разлог – 6
Долно Дряново – 3
Кавракирово – 3
Микрево – 3
Банско – 2
Горно Дряново – 2
Гърмен – 2
Кресна – 2
Крупник – 2
Кулата – 2
Първомай – 2
Склаве – 2
Скрът – 2
Абланица – 1
Баня – 1
Бачево – 1
Бел камен – 1
Брежани – 1
Брезница – 1
Буково – 1
Вълкосел – 1
Горно Краище – 1
Господинци – 1
Дагоново – 1
Джигурово – 1
Долно Драглище – 1
Драката – 1
Дъбрава – 1
Игралище – 1
Изгрев – 1
Илинденци – 1
Коларово – 1
Конарско – 1
Марчево – 1
Митино – 1
Ново Делчево – 1
Огняново – 1
Орцево – 1
Пирин – 1
Рупите – 1
Сатовча – 1
Симитли – 1
Смолево – 1
Стара Кресна – 1
Старчево – 1
Якоруда – 1