136 са новите случая на COVID-19 в Благоевградско към 27 септември, съобщиха от РЗИ.
171 новозаразени в Благоевградско
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 47
Петрич – 14
Сандански – 8
Гоце Делчев – 5
Разлог – 5
Якоруда – 5
Кресна – 4
Генерал Тодоров – 3
Мосомище – 3
Първомай – 3
Симитли – 3
Банско – 2
Конарско – 2
Плоски – 2
Полето – 2
Спатово – 2
Абланица – 1
Аврамово – 1
Бачево – 1
Българчево – 1
Вълково – 1
Гърмен – 1
Добринище – 1
Долно Драглище – 1
Дрангово – 1
Еленово – 1
Илинденци – 1
Кавракирово – 1
Камена – 1
Катунци – 1
Кулата – 1
Лешница – 1
Микрево – 1
Мощанец – 1
Ново Делчево – 1
Ново Лески – 1
Покровник – 1
Сливница – 1
Смолево – 1
Тополница – 1
Черна Места – 1
Юруково – 1
171 новозаразени в Благоевградско
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 47
Петрич – 14
Сандански – 8
Гоце Делчев – 5
Разлог – 5
Якоруда – 5
Кресна – 4
Генерал Тодоров – 3
Мосомище – 3
Първомай – 3
Симитли – 3
Банско – 2
Конарско – 2
Плоски – 2
Полето – 2
Спатово – 2
Абланица – 1
Аврамово – 1
Бачево – 1
Българчево – 1
Вълково – 1
Гърмен – 1
Добринище – 1
Долно Драглище – 1
Дрангово – 1
Еленово – 1
Илинденци – 1
Кавракирово – 1
Камена – 1
Катунци – 1
Кулата – 1
Лешница – 1
Микрево – 1
Мощанец – 1
Ново Делчево – 1
Ново Лески – 1
Покровник – 1
Сливница – 1
Смолево – 1
Тополница – 1
Черна Места – 1
Юруково – 1