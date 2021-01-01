171 са новите случая на COVID-19 в Благоевградско в периода 24-26 септември, съобщиха от РЗИ.
Област Благоевград влезе в „червената зона“
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 60
Сандански – 24
Симитли – 8
Петрич – 6
Гоце Делчев – 7
Разлог – 6
Кавракирово – 4
Микрево – 4
Рилци – 4
Гърмен – 3
Кресна – 4
Полена – 3
Първомай – 3
Бабяк – 2
Баня – 2
Белица – 2
Лебница – 2
Марикостиново – 2
Орцево – 2
Поленица – 3
Самуилово – 2
Склаве – 3
Бачево – 1
Брежани – 1
Брезница – 1
Дамяница – 1
Долно Драглище – 1
Катунци – 1
Крупник – 1
Кърналово – 1
Левуново – 1
Лиляново – 1
Ново Лески – 1
Палатик – 1
Полето – 1
Струмешница – 1
Тополница – 1
Област Благоевград влезе в „червената зона“
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 60
Сандански – 24
Симитли – 8
Петрич – 6
Гоце Делчев – 7
Разлог – 6
Кавракирово – 4
Микрево – 4
Рилци – 4
Гърмен – 3
Кресна – 4
Полена – 3
Първомай – 3
Бабяк – 2
Баня – 2
Белица – 2
Лебница – 2
Марикостиново – 2
Орцево – 2
Поленица – 3
Самуилово – 2
Склаве – 3
Бачево – 1
Брежани – 1
Брезница – 1
Дамяница – 1
Долно Драглище – 1
Катунци – 1
Крупник – 1
Кърналово – 1
Левуново – 1
Лиляново – 1
Ново Лески – 1
Палатик – 1
Полето – 1
Струмешница – 1
Тополница – 1