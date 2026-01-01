Окръжният съд в Смолян осъди Прокуратурата на Република България да заплати 48 895,75 лева обезщетение за неимуществени вреди на адвокат от Кърджали след оправдателна присъда по обвинение за набеждаване. Това се посочва в решение, публикувано на сайта на съда.

Делото е образувано по иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Ищцата е претендирала обезщетение от 300 000 лева за претърпени неимуществени вреди вследствие на наказателно производство, приключило с влязла в сила оправдателна присъда.

Според съдебното решение адвокатката е била привлечена като обвиняема на 9 ноември 2021 г. по досъдебно производство на Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура в Кърджали. Срещу нея е било повдигнато обвинение за престъпление по чл. 286, ал. 1 от Наказателния кодекс – набеждаване. Обвинението е било свързано с подадени от нея сигнали и жалби във връзка с продължителен гражданскоправен спор между нея и строителна фирма относно строителство на жилищна сграда в Кърджали.

Наказателното производство продължава до 19 юли 2023 г., когато влиза в сила оправдателната присъда на Районния съд в Хасково.

В мотивите си Окръжният съд приема, че е налице пряка причинно-следствена връзка между незаконното обвинение и претърпените от ищцата вреди. Като такива са посочени стрес, тревожност, страх от осъждане, тревожно-депресивно разстройство, социална изолация, накърняване на професионалния авторитет и загуба на клиенти.

Съдът не приема за доказана причинна връзка между наказателното производство и други претендирани вреди, свързани със здравословно състояние на нея и близките й.

Решението може да бъде обжалване пред Пловдивския апелативен съд.