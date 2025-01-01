Момче и момиче са ударени от джип, докато са пресичали на пешеходна пътека в Пазарджик, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

Инцидентът е станал малко след 13:00 часа на бул. "Кочо Честименски" в района между Езикова гиманзия "Бертолт Брехт" и Професионалната гимназия по архитектура и строителство.

Вследствие на удара младежите са с охлузвания и натъртвания.

Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, посочи говорителят на пазарджишката полиция.

Това е втори инцидент за три дни на пешеходна пътека в близост до училище в Пазарджик. На 26 ноември жена пострада при пътен инцидент в района на Основно училище "Иван Батаклиев".