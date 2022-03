, а над, който разлюля вчеранепосредствено до брега на, на дълбочина от 60 километра. Японската метеорологична службано впоследствие коригира данните

Мощно земетресение в Япония (ВИДЕО)

A powerful #earthquake has hit north-east #Japan, cutting power to two million homes and prompting a tsunami advisory for parts of the coast. The magnitude 7.3 tremor struck the same region where a major quake triggered the Fukushima nuclear disaster, 11 years ago. pic.twitter.com/rUNQ1LpNfq — The Bol Kashmir (@bol_kashmir) March 16, 2022

Предупреждението за, издадено след труса, беше отменено рано тази сутрин. На някои места беше съобщено за повишаване на морското равнище, но не и за сериозни щети.Японският премиер Фумио Кишида съобщи, че, предаде Ройтерс.прекъсна ключови

@Neloangelo314



Preliminary 7.3-magnitude earthquake rocks Japan's Myagi and Fukushima prefectures



Fukushima was hit by a quake in 2011 which triggered a nuclear disaster from its plant.



Tsunami warnings have reportedly been issued. pic.twitter.com/xPCxa79zZ9 — Razor24 (@Razor2413) March 16, 2022

A powerful magnitude-7.4 earthquake off the coast of Japan late on Wednesday night lasted more than two minutes. The quake affected the Fukushima region, where a tsunami a decade ago set off one of the worst nuclear plant disasters in history. https://t.co/5LgExTicci pic.twitter.com/W1WrhZn7ce — The New York Times (@nytimes) March 17, 2022

Компании, след които „“ и производителят на чипове, правяттъй като има вероятност да бъдат нарушени веригите на доставки и да се увеличи натискът върху глобалното производство на смартфони, електроника и автомобили.4300 домакинства са останали иЖители на град в префектура Фукушима направихаЗеметресението е билосградите силно са се разлюлели.и последвало цунами.Те причиниха тежка авария в ядрената централа "" и значително изтичане на, заради която някои райони остават необитаеми, припомня АП.