Една от ключовите фигури в т.нар. балкански наркокартел е бил задържан в Черна гора при мащабна международна операция, координирана с подкрепата на Европол. Общо 12 заподозрени са били арестувани, като четирима от тях са задържани в Германия.

По данни на Европол престъпната мрежа е разследвана за трафик на тонове кокаин към Европейския съюз. Разследването е проведено съвместно от полицията на Черна гора и Германия, с участието и на властите в Австрия и Испания. То е било насочено срещу структура, замесена в международна търговия с кокаин и канабис в особено големи размери.

Участниците в групата са изпълнявали различни функции - от финансиране до координация и логистика на транспорта. Черногорските съдебни власти подозират задържаните в участие в трафика на 2,7 тона кокаин и 1,5 тона канабис в периода от октомври 2024 г. до април тази година.

Наркотиците са били иззети в рамките на 12 отделни предишни операции в няколко държави от ЕС и в Южна Америка.

Смята се, че каналът е използвал както морски, така и въздушни маршрути, като дрогата е била пренасяна в корабни контейнери и по други прикрити начини. Освен кокаин, групата е заподозряна и в контрабанда на канабис към ЕС от Албания, Тайланд и Съединените щати.

В арестите и обиските в Черна гора и Германия са участвали около 100 полицаи. Европол е осигурявал координация, обмен на информация и аналитична подкрепа, като според агенцията събраните данни са помогнали да бъде разкрита добре прикрита мрежа, действала на няколко континента. Осигурено е било и финансиране за специализирано оборудване и други оперативни нужди.

Междувременно Висшата държавна прокуратура в Подгорица съобщи, че след продължили месеци действия полицията е подала наказателна жалба срещу 10 души по обвинения за участие в престъпна група, незаконно производство, държане и разпространение на наркотици, както и за незаконна търговия с оръжие и взривни вещества.

„С наказателната жалба на заподозрените се вменява, че неколкократно са продавали, пренасяли и посредничили при продажбата на наркотичните вещества кокаин и канабис, докато на група от четирима заподозрени се вменява и престъплението участие в престъпно сдружение“, заявиха от прокуратурата.