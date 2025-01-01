Бившият и.ф. вицепрезидент на държавното предприятие „Енергоатом“ Юрий Шейко е задържан и с повдигнато обвинение за корупция. Това съобщиха от Киевската градска прокуратура.

Шейко, който е и бивш заместник-министър на енергетиката, е арестуван от офицери на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Установено е, че през август 2022 г. той е подписал договор за задължително застраховане на „Енергоатом“ на стойност над 2,4 млн. евро, въпреки че според правителствената процедура за изчисляване на тарифите цената на премията трябва да е с около 430 000 евро по-ниска.

След подписването на договора парите са преведени по банковата сметка на застрахователната компания. Впоследствие, чрез 106 трансакции, средствата са прехвърлени към сметки на други по-малки застрахователни дружества, а след това – чрез фиктивни предприятия – са изтеглени в брой и разпределени между участниците в схемата.

През април 2023 г. Националната банка на Украйна е отнела лиценза на застрахователната компания, с която държавното предприятие е сключило многомилионния договор, поради несъответствие на структурата на собствеността ѝ с изискванията на закона.

Нейният основател е кипърска компания, създадена от друга кипърска компания, а чрез множество договори и фирми крайният бенефициент е гражданин на Република Армения, който има тесни връзки с една от най-големите застрахователни компании в Руската федерация – „РЕСО-Гарантия“.

Действията на Шейко са квалифицирани като присвояване на чуждо имущество чрез злоупотреба със служебно положение, извършено в особено големи размери и по предварителен сговор.

За подобно престъпление законът предвижда от 7 до 12 години затвор и конфискация на имущество. Бившият заместник-министър може да бъде лишен от право да заема публични длъжности.

Разследването се извършва от следователи на Главното управление на СБУ в Киев и Киевска област под процесуалното ръководство на Киевската градска прокуратура.