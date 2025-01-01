Украинският президент Володимир Зеленски обеща да реформира скандално разтърсения енергиен сектор на страната, за да успокои общественото недоволство след твърдения за мащабна корупция, включваща неговия стар приятел и бивш бизнес партньор, съобщи РСЕ.

На 15 ноември Зеленски заяви, че управлението на поне три държавни енергийни компании ще бъде освободено и бързо заменено, като други промени също са планирани.

„Започваме реформата на ключовите държавни предприятия, работещи в енергийния сектор“, написа Зеленски в социалните мрежи.

„Паралелно с пълния преглед на финансовите дейности, бордовете на директорите на тези компании трябва да бъдат заменени. Днес, заедно с министър-председателя Юлия Свириденко и министъра на икономиката Алексий Собольов, определихме процедурата.“

Остава да се види дали промените ще успеят да намалят натиска върху Зеленски и да удовлетворят западните съюзници на Киев, които призовават украинския лидер да предприеме повече мерки за ограничаване на ендемичната корупция, докато страната продължава да се бори с пълномащабната инвазия на Русия.

Политико цитира неназован служител на ЕС, според когото корупцията, изтъкната от разследването, е „отвратителна“ и няма да помогне на репутацията на Украйна пред международните партньори.

На 10 ноември антикорупционният орган на Украйна обяви „масова операция“, като твърди, че десетки милиони долари са били присвоени в енергийния сектор по време на руската инвазия.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), в съвместно действие със Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), съобщи, че е разкрита схема, включваща „високо ниво на криминална организация“ с цел „влияние върху стратегически предприятия в публичния сектор, в частност АД Енергоатом“, държавната ядрена енергийна компания.

Зеленски призова за формирането на нов надзорен съвет в Енергоатом „в рамките на седмица“, което би позволило „пълна реформа на управлението на компанията“.

Той съобщи и за промени в ръководството на Нафтогаз, държавната газова компания на Украйна, както и в Украйхидроенерг, държавния производител на хидроенергия.

„През седмицата трябва да бъдат осигурени всички условия за формиране на нов и професионален надзорен съвет на компанията и благодарение на това – пълен рестарт на борда на директорите на Енергоатом.“

В Украйхидроенерг ще се проведе спешен конкурс за нов директор и допълнително формиране на надзорен съвет.

Нафтогаз трябва „да обяви и проведе конкурс за надзорния съвет на компанията, за да може новият състав да започне работа през януари 2026 г.“

„В другите големи държавни енергийни компании трябва да има обновяване на държавните представители в надзорните съвети“, добави Зеленски.

Списъкът на заподозрените в антикорупционното разследване включва лица на най-високи правителствени позиции и други известни фигури, като основният фокус е върху Тимур Миндич, дългогодишен близък сътрудник на Зеленски.

Разследващият екип на РСЕ съобщи, че Миндич е избягал в Полша часове преди властите да започнат обиски във връзка с разследването, което предизвика обвинения, че е бил предупреден предварително.

Връзките на Миндич с водещи политически фигури, включително Зеленски, също предизвикаха обществено внимание. Миндич е съ-собственик на комедийната група „Квартал 95“, която Зеленски също е притежавал преди да влезе в политиката.

Бизнесът е бил важен канал за Зеленски да спечели популярност като комик и актьор преди политическата му кариера. Миндич е бил и бизнес партньор на милиардера Игор Коломойски, който подкрепи Зеленски на президентските избори през 2019 г. и е в арест от 2023 г. по обвинения за измами и пране на пари.

Зеленски се дистанцира от Миндич и още седем лица, които са официално заподозрени в разследването. На 13 ноември той подписа указ за налагане на санкции, включително замразяване на активи, срещу Миндич и Александър Цукерман, който също е обвиняем и е напуснал страната.

Ключов съюзник на Зеленски е обвинен в корупционна схема за 100 млн. долара

Разследването се води от антикорупционни институции, които Зеленски преди това е опитвал да ограничи, но се е отказал след масови протести през лятото.

Сред другите замесени лица е Герман Халущенко, който бе временно отстранен от поста министър на правосъдието на 12 ноември. Той е бил и министър на енергетиката и ще се защитава в съда срещу обвиненията, че е получил „лични облаги“ от Миндич.

На 12 ноември министърът на енергетиката Светлана Гринчук подаде оставка след призива на Зеленски да се оттегли, като настоя, че не е нарушавала закона и не е участвала в корупционни схеми.

Бившият министър на отбраната Рустем Умеров, който в момента е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, и бившият заместник-председател на правителството Алексий Чернишов също са замесени в случая. Умеров отрече участие, а Чернишов е обвинен по отделни корупционни дела през юни.

Зеленски похвали антикорупционното разследване, което включва над 70 обиска, като заяви, че „всяка стъпка срещу корупцията е много необходима“.

Западните съюзници на Украйна — които предоставят милиарди долари военна и финансова помощ — призовават Зеленски да направи повече за борба с дългогодишната корупция в страната, разтърсена от война.

Корупционен скандал в енергетиката свали украинския министър на правосъдието

В изявление в Platform X посланиците на страните от Г-7 заявиха на 15 ноември, че „приветстват Зеленски за сътрудничеството и подкрепата на независимото разследване на НАБУ/САПО. Разчитаме на украинското ръководство да продължи антикорупционните усилия, които са от решаващо значение за интеграцията на Украйна в евроатлантическите структури.“

„Докато атаките на Русия продължават, ние продължаваме да подкрепяме енергийната устойчивост на Украйна“, добавят те.

Скандалът идва, докато украинският енергиен сектор се бори с щети и прекъсвания на електрозахранването вследствие на почти ежедневни руски дронови и ракетни удари по ключова гражданска инфраструктура.