Главният изпълнителен директор на южнокорейската авиокомпания Jeju Air няма право да напуска страната, съобщи полицията. Мярката е предприета, след като един от самолетите на компанията се разби миналата седмица.

При инцидента загинаха 179 души, предаде АФП.

„Разследващият екип наложи забрана за пътуване на две лица, включително на главния изпълнителен директор на Jeju Air Ким Е-бе“, заявиха от полицията в провинция Южна Джеола.

