Саудитските служители в петролния сектор работят трескаво, за да прогнозират докъде могат да се повишат цените на петрола, ако войната с Иран и прекъсванията в енергийните доставки не приключат скоро, пише WSJ.

Базовият сценарий, според няколко петролни представители в страната, която е най-големият производител в Персийския залив, е, че цените могат да скочат над 180 долара за барел, ако смущенията продължат до края на април.

Цените на бензина и дизела пълзят нагоре

Макар това да звучи като печалба за кралството, което все още силно разчита на приходите от петрол, ситуацията буди сериозно безпокойство. Високите цени могат да накарат потребителите да променят навиците си и да намалят употребата на петрол - потенциално за дълъг период - или да предизвикат рецесия, която също би намалила търсенето. Освен това съществува риск Саудитска Арабия да бъде възприета като печелеща от война, която не е започнала.

„Саудитска Арабия по принцип не харесва прекалено бързото покачване на цените на петрола, защото това създава дългосрочна нестабилност на пазара. За саудитците идеалният баланс е умерено повишение на цените при запазване на стабилен пазарен дял“, каза Умер Карим, анализатор на саудитската външна политика и геополитика в Центъра за изследвания и ислямски науки „Крал Фейсал“.