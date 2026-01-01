Иранската агенция за атомна енергия съобщи в социалните мрежи, че въздушен удар е поразил района около атомната електроцентрала "Бушер", предаде Асошиейтед прес. При удара е загинал един охранител и са нанесени щети на спомагателна сграда.

Това е четвъртият път, в който атомната електроцентрала "Бушер" става мишена по време на войната, отбелязва АП.

Иранската агенция Тасним потвърди, че е имало въздушен удар в близост до периметъра на атомната електроцентрала "Бушер", в резултат на което има една жертва, но инцидентът не е причинил щети на основните части на централата и производството не е засегнато.

Израелско-американски удари са поразили тази сутрин нефтохимическо съоръжение в югозападната част на Иран, в резултат на коета са ранени 5 души, съобщиха иранските агенции. АФП отбелязва, че това става в момент, когато войната в Близкия изток навлиза в шестата си седмица.

„Силни експлозии е имало в специалната нефтохимическа зона в Махшахр“, в провинция Хузестан, предаде иранската агенция Фарс, цитирайки заместник-губернатора на провинцията Валиола Хаяти.

Според него „израелско-американската атака“ е засегнала три предприятия в сектора. „Мащабът на щетите остава неизвестен“, посочи Хаяти пред Тасним, като съобщи, че са ранени 5 души.