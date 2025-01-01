Преди дни американският президент Доналд Тръмп се срещна със сирийския си колега Ахмед аш Шараа, който е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист, предаде Ройтерс. Тръмп обеща да направи всичко по силите си, за да превърне Сирия успешна държава, предаде БТА.

Визитата на сирийския президент във Вашингтон стана кулминация на една изпълнена с поврати година за бившия лидер на сирийските бунтовници, свалил от власт дългогодишния автократичен президент на Сирия Башар Асад, и опитващ се в международните си изяви да се позиционира като умерен ръководител, който се стреми да обедини опустошената си от война държава и да сложи край на десетилетната ѝ международна изолация, отбелязва Ройтерс.

След знакови преговори: Тръмп обеща да направи всичко по силите си да помогне на Сирия

Тръмп обаче не избегна да спомене и противоречивото минало на своя гост.

"Хората казват, че той е имал бурно минало. Всички сме имали бурно минало", каза американският президент пред журналисти по адрес на сирийския си колега.

Пристигайки в Белия дом, сирийският лидер не мина през главния вход и не беше спазен обичайният протокол, който се следва при посещения за държавни глави и ръководители на чужди правителства, които президентът на САЩ почти винаги посреща лично на стълбите.

Сериозните теми на срещата обаче останаха на заден план, след като в социалните мрежи светкавично се разспространи видео от Овалния кабинет, в което Тръмп подарява на Ал-Шараа флакон от линията си парфюми „Trump Fragrances“, напръсква го и казва:

„Това е най-добрият аромат, а другият е за съпругата ти“. След това добавя през смях: „Колко жени имаш? Една?“.

Ал-Шараа отговаря: „Само една“, а Тръмп отвръща: защото никога не знам“— и двамата се разсмиват.

Броени часове след срещата си със сирийския лидер Тръмп написа в социалните мрежи, че няма търпение да се види и да разговаря с него отново, посочва Ройтерс.