Три жени бяха арестувани във Великобритания по силата на Закона за борба с тероризма , след като ван се вряза днес в оградата на военен завод в шотландската столица Единбург, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Three women have been arrested (31, 34 and 42) after Pro-Palestinian protestors drove a van into the fence of Leonardo UK in Edinburgh.

Police say: "Officers were called to an ongoing disturbance in the Crewe Road North area of Edinburgh.” Enquiries are ongoing. pic.twitter.com/wARAbK6KdC