В Ангола днес започва двустранна среща на лидерите на ЕС и Африканския съюз, предаде ДПА.

Това е седмата лидерска среща във формат Европейски съюз - Африкански съюз.

Очаква се срещата да бъде донякъде засенчена от продължаващото обсъждане на ситуацията около Украйна. Европейските лидери ще обсъдят Украйна в кулоарите на срещата.

Днес европейските и африканските лидери ще разговарят по широк спектър от въпроси, включващ мира, сигурността, многостранното сътрудничество, миграцията, мобилността и благоденствието. Очаква се утре да бъде публикувана съвместна декларация.

Първата лидерска среща Европейски съюз-Африкански съюз бе проведена преди 25 години в Кайро.

Европейският съюз като единно цяло е най-големият търговски партньор за Африка, а африканските страни като едно цяло се нареждат на четвърто място сред търговските партньори на ЕС.