Управата на Панамския канал отрече да е освободила от такси корабите, собственост на американското правителство, предаде АФП.

По-рано днес Държавният департамент на САЩ заяви, че тези плавателни съдове вече могат да минават безплатно през канала, обявен за едно от Седемте чудеса на модерния свят.

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O