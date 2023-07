4 души саприпо украинския град. Това съобщи украинската Държавна служба за извънредни ситуации в Телеграм, цитирана от Укринформ. Ранените са 43.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B