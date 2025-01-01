Въоръжените сили на Украйна са нанесли тази нощ удари с дронове и ракети по черноморското крайбрежие на Русия, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Кметът на Сочи Андрей Прошунин каза, че е била отблъсната украинска ракетна атака. Жители на курортния град съобщиха в социалните медии за сирени и експлозии.

Прошунин призова хората да избягват брега и крайбрежните райони и да потърсят убежище. Според медиите полетите на международното летище в Сочи временно са спрени. Засега няма данни за щети.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че над украинския полуостров Крим, който беше анексиран нелегално от Москва през 2014 г., са били прехванати 32 украински дрона. Представители на местните власти съобщиха за щети по електропреносната мрежа и спирания на тока.

Според непроверени данни и видеозаписи в социалните медии през нощта е бил поразена голяма петролна база в Симферопол.

Киев и преди е нанасял удари по складове за гориво и рафинерии като част от отбранителната си кампания срещу руското нашествие, започнало преди повече от три години и половина, отбелязва ДПА.

Назначеният от Москва ръководител на Република Крим Сергей Аксьонов, цитиран от ТАСС, потвърди информацията за повредени подстанции и добави, че се извършват ремонтни дейности, .