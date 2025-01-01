Володимир Зеленски е във Вашингтон преди срещата си утре с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде SkyNews.



Той казва, че Украйна "разчита, че инерцията, която доведе до прекратяване на терора в Близкия изток, ще помогне за прекратяване на войната с Русия“.

Тръмп и Зеленски се срещат в Белия дом



След като Тръмп потвърди, че скоро ще се срещне с Владимир Путин в Будапеща, Зеленски заяви, че "езикът на силата и справедливостта неизбежно ще работи срещу Русия“.



Той също така предположи, че Русия "бърза да възобнови диалога само след като чува за "Томахоукс“ – намек за предстоящото решение на Вашингтон дали да даде на Киев достъп до ракетите с голям обсег или не