Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври. Тръмп продължава да сигнализира за по-тесни връзки с Украйна след месеци на натиск върху страната да направи отстъпки във войната си срещу Русия.

Високопоставен украински служител с пряка информация потвърди пред „Политико“, че срещата ще се състои.

Новината идва ден след като Тръмп и Зеленски обсъдиха по телефона възможността Киев да придобие ракети „Томахоук“, за да нанесе по-силен удар по Русия. Това е идея, която американският президент отхвърли по-рано, опасявайки се от по-нататъшно ескалиране на конфликта, който продължава вече три години и половина.

Отношенията между двамата лидери се затоплиха значително след сблъсъка в Овалния кабинет през февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс публично критикуваха Зеленски за това, че не е „благодарил адекватно“ на САЩ за подкрепата им за Украйна.

Оттогава Тръмп се отказа от стратегията си да отнася с разбиране към Владимир Путин, за да принуди Русия да седне на масата за преговори. През септември той написа в публикация в Truth Social, че Украйна може да си върне територията, заявявайки, че Русия прилича на „хартиен тигър“. Също през септември Тръмп за първи път нарече Русия „агресор“ във войната.

В интервю за Фокс Нюз на 12 октомври Зеленски отбеляза, че успехът на Тръмп в преговорите за примирие в Газа му дава още по-голяма увереност, че мирът между Русия и Украйна може да бъде постигнат.

И че Тръмп все още може да получи така желаната от него Нобелова награда за мир, смята украинският президент.

„Но ако го направи, надявам се и Бог да му помогне да го направи, разбира се, в този случай ще го номинираме и ще се гордеем да го поздравим“, каза той.