Руските сили са нанесли удар по конвой с хуманитарна помощ на ООН в частично окупираната южна област Херсон в Украйна.
Това съобщи Киев и уточни, че няма жертви при атаката, предаде АФП.
Ръководителят на военната администрация на региона заяви, че руската атака с дронове и артилерия е станала близо до град Билозерка, който се намира на фронтовата линия.
„Окупаторите умишлено атакуваха камионите на ООН OCHA с дронове и артилерия“, написа местният служител Олександър Прокудин в социалните мрежи.
Той каза, че в конвоя са били четири превозни средства и че „едно от тях е изгоряло, друго е сериозно повредено“, а другите две са невредими.
Russia struck a UN @OCHA_Ukraine humanitarian convoy in the Kherson region. Two @WFPUkraine trucks, within the convoy, delivering food and vital aid, were damaged by a deliberate drone attack. Luckily all staff are alive.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 14, 2025
Trucks carrying food for people in need, clearly marked… pic.twitter.com/x3X9Hapza0
Украинският външен министър Андрий Сибига нарече удара „поредно брутално нарушение на международното право, което доказва пълното незачитане от страна на Русия на живота на цивилните и международните си задължения“.
ООН също осъди „напълно неприемливата“ руска атака срещу конвоя с хуманитарна помощ.
Прокудин публикува снимка, на която се вижда бял камион с емблемата на Световната програма по прехрана, обгърнат от пламъци и дим.
Russia attacked UN trucks carrying humanitarian aid in the Kherson region.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 14, 2025
One of the four vehicles was completely burned down, and another was seriously damaged due to drone attacks and artillery shelling.
Russia continues causing grief to Ukrainian civilians. pic.twitter.com/MZJEYlU4cn
Украинските власти и хуманитарни организации заявиха, че през почти четиригодишната руска инвазия техният персонал и съоръжения са били подложени на бомбардировки от силите на Москва.