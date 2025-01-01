Газопроизводствено съоръжение в Източна Украйна беше спряно днес след нова поредица от руски удари, които поставят под напрежение украинската енергийна мрежа с наближаването на зимата, предаде Франс прес.

От няколко седмици Русия засили нападенията с дронове и ракети срещу електроенергийна и газова инфраструктура в Украйна, както и срещу нейната жп мрежа, като по този начин предизвика прекъсване на електроснабдяването в цялата страна, отбелязва АФП.

В нощта в сряда срещу четвъртък вълна от повече от 300 дрона изтребители и 37 ракети са ударили Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.

"Тази есен руснаците се възползват от всеки ден за да атакуват нашата енергийна инфраструктура", подчерта той.

"След тази атака газопроизводствените инсталации в Полтавска област са били спрени", обяви частният енергиен оператор ДТЕК.

Зеленски отбеляза в началото на месеца, че руските бомбардировки подлагат "на сериозно напрежение" украинския газов сектор, което би могло да принуди Киев да увеличи вноса на "синьо гориво". Миналата зима руските бомбардировки вече намалиха наполовина производството на газ в Украйна, посочва АФП.

Снощи операторът на украинската електропреносната мрежа "Укренерго" съобщи, че ще настъпят прекъсвания в електроснабдяването в цялата страна освен в Донецка област, където са съсредоточени боевете.

Електропрекъсванията вече бяха регистрирани миналата седмица на територията на страната, като част от столицата Киев беше засегната от аварията в продължение на няколко часа.

В отговор на руските атаки Украйна често взима на прицел с дронове петролни рафинерии и нефтопроводи в Русия. Тази стратегия предизвика увеличение на цените на горивата в страната от лятото, напомня АФП.