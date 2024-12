Казусът с неидентифицираните летящи обекти в небето над САЩ се задълбочава, съобщава VOA/Voice of America. Светлините на дронове със странна траектория на движение продължават да се забелязват от граждани на щата Ню Джърси.

Конгресмен: Мистериозните дронове над САЩ идват от ирански "кораб майка" (ВИДЕО)

“Работим по въпроса, но ресурсите ни са лимитирани”, заяви за ABC американският министър на вътрешната сигурност Алехандро Майоркас.

Според Кристофър Стадулис, жител на щата, летателните апарати са с големината на лек автомобил. “Толкова са много и всички ги наблюдаваме от три-четири седмици насам”, допълва той.

“Правителството знае какво се случва (...) но отказва да коментира случаите”, изтъкна новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп в изявление за медиите. Той обвини армията и държавния глава на страната:

“Те имат информация (за дроновете) и мисля, че ще е най-добре да осведомят гражданите, вместо да ги държат под напрежение”, допълни той.

It looks like americans are starting to take matters in there own hands 🔫 as Someone in new jersey U.S.A 🇺🇸 Attempting to shoot down a #drone with semi automatic rifle. #ww3 #DRONESOVERJERSEY #uapsauce #uap #ufo #projectbluebeam #uapdisclosure pic.twitter.com/2ZTVYVnb8M