Американският президент Доналд Тръмп обяви снощи, че президентът на Украйна Володимир Зеленски пристига в петък в американската столица Вашингтон, за да подпише споразумение със САЩ за редките земни елементи на Украйна, предадоха световните агенции.

"Чувам, че той идва в петък, това със сигурност е окей за мен, ако той би желал", заяви Тръмп пред представители на медиите в Овалния кабинет на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

По-рано високопоставен представител на Украйна информира Франс прес, че украинска делегация ще посети за преговори за ценните полезни изкопаеми Вашингтон именно в петък.

Зеленски иска да дойде във Вашингтон и да подпише "много голяма сделка", подчерта Тръмп.

Основна тема на тези разговори САЩ - Украйна ще бъде осигуряването от страна на Киев на достъп на Вашингтон до природните ресурси на Украйна, включително до редките земни метали.

Ройтерс отбелязва, че Тръмп не е разкрил детайли от евентуалното споразумение.

Преди американският президент да обяви срещата, новинарските агенции информираха, че Украйна е приела условията на САЩ по споразумението.

