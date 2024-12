Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с главния изпълнителен директор на TikTok Шоу Чу в имението си Мар-а-Лаго, съобщи Си Ен Ен.

„Ще разгледаме въпроса за TikTok. Знаете ли, имам топло място в сърцето си за TikTok, защото спечелих младежта с 34 пункта. И има хора, които казват, че TikTok има нещо общо с това“, каза Тръмп по-рано тази седмица, когато го попитаха как ще спре забраната на платформата.

President-elect Trump on TikTok ban: "We'll take a look at TikTok. I have a warm spot in my heart for TikTok because I won youth by 34 points." pic.twitter.com/NNN0edUAqe