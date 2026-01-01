Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украйна във войната, защото е "нападаща" страна в конфликта, предаде Ройтерс.

"Русия губи повече (войници), защото те са нападащата страна", каза Тръмп на пресконференция след края на срещата на върха на Г-7 във френския курорт Евиан Ле Бен.

Пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Г-7 преди това Тръмп заяви, че е имал добри разговори с Путин и Зеленски, като не би се наел да каже дали според него лидерът на Русия е станал по-отговорен по отношение на конфликта в Украйна.

"Не искам да коментирам този въпрос, защото се опитвам да уредя проблема, а това няма да ме улесни", посочи президентът на САЩ.

Тръмп не се ангажира и по въпроса дали САЩ ще наложат санкции на Русия. "Мислим за това, чакаме да видим докъде ще падне цената на петрола, тя наистина рязко спада", заяви Тръмп.