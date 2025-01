Служителите, работещи по програмите за многообразие в САЩ, които президентът на страната Доналд Тръмп нареди да бъдат закрити, ще бъдат временно отстранени от работа, потвърди говорителката на Белия дом Каролин Ливит в социалната мрежа X.

Ливит потвърди съобщението от федералната служба за управление на персонала, в което се иска „да бъде изпратено уведомление до всички служители в бюрата на DEIA (разнообразие, равенство, приобщаване и достъпност), с което те се уведомяват, че са пуснати в платен административен отпуск, който влиза в сила незабавно“.

Администрацията „предприема стъпки за закриване/прекратяване на всички инициативи, офиси и програми на DEIA“, продължава съобщението.

