Доналд Тръмп подготвя президентски декрет, с който да уволни транссексуалните войници от американската армия. Това съобщи The Economic Times. Заповедта ще влезе в сила веднага след встъпването му в длъжност и ще засегне около 15 хиляди души.

Трансджедър военнослужещите ще бъдат определени като негодни за служба. Тръмп вече осъществи такава „чистка“ през 2019, като посочи „високите медицински разходи“ и „разкола“ като причини за решението. По време на управлението на Джо Байдън обаче, вратите на армията отново бяха отворени за транссексуалното общество.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow......