Трима полицаи бяха убити днес при престрелка в южния руски регион Дагестан, след като въоръжени лица откриха огън по автомобила им, съобщиха регионалните власти, предаде Ройтерс.

Нападението срещу служителите, които са били от подразделение на пътната полиция, е станало около 14:20 ч. местно време, съобщиха от местното министерство на вътрешните работи.

Единият от нападателите е убит, съобщи агенция ТАСС, като се позова на министерството.

Видео, публикувано в "Телеграм", показва телата на служителите, лежащи на улица до полицейски автомобил. Когато минувачите спират пред телата на улицата се чуват още изстрели, посочва Ройтерс.

Three traffic police officers were shot dead in Makhachkala, the capital of Russia's Dagestan region, after an attack on a road patrol unit, local news agency RIA Dagestan reports.



At least two of the suspected gunmen were killed by security forces, while two others escaped by… pic.twitter.com/VKfEdRlRqa