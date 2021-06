Eric Lafontaine filmed this video in Mascouche, QC while working in his loader. Here you can see debris hitting the vehicle and the tornado impacting a house and removing part of the roof #QCwx pic.twitter.com/3MjaqidvcE — NZP Chasers - Skystock (@NZPChasers) June 22, 2021

These two homes - one appears to have been under construction- were in the path of destruction by yesterday’s tornado in Mascouche. @CBCMontreal pic.twitter.com/Shp20ZMx9u — Shuyee Lee (@SLeeMtl) June 22, 2021

#WATCH: This video taken by Mat Normandin around 3:45pm on Highway 25 as a tornado touched down in Mascouche today. Cars stopping on the autoroute, unsure what to do. pic.twitter.com/prwcrsV5aw — CityNews Montreal (@CityNewsMTL) June 22, 2021

Devastating scene in Mascouche as residents begin to evaluate the damage left behind by an EF2 tornado. #tornado pic.twitter.com/jzFKf9sxXw — BraydenJaggerHaines (@BraydenJagger) June 22, 2021

, на няколко десетки километра северно от канадския град Монреал. Това обяви вчера вечерта министърката на обществената сигурност на провинция Квебек, предаде Франс прес.В Маскуш имаше екстремно метеорологично явление. За съжаление беше потвърдена смъртта на един човек, написа в "Туитър" Женевиев Гилбо. Правителствените ни екипи са мобилизирани на място, за да се притекат на помощ на жертвите и да подкрепят местните власти, добави министър Гилбо.Торнадото освен това рани леко двама души испоред данните, огласени рано тази сутрин от говорителката на градските власти Мариса Кюрсио.Преминаването на торнадото късно снощи е заснето във видеоклипове, които станаха много популярни в социалните мрежи.остава в сила до второ нареждане, затова кметът на Маскуш прикани 50-те хиляди жители да са внимателни.Канадските метеоролози бяха предупредили за опасните бури.Условията са благоприятни за образуване на, които може да са съпроводени със бурни пориви на вятъра, силна градушка и поройни дъждове този следобед и довечера, според прогнозата на канадската метеорологична служба.Не забравайте, че, се добавя в съобщението.