Съветничка на Тръмп предизвика вълна от гняв в социалните мрежи (СНИМКИ)

Съветникът на американския президент Доналд Тръмпвзриви социалните медии със снимки.Кадрите, разпространени от световните агенции, показва Конуей,, да прави снимки с мобилния си телефон на Тръмп и цветнокожите шефове на колежи и университети.

BEHNA: Liberal Snowflakes On Twitter Freak Out Over Kellyanne Conway’s Feet On WH Couch https://t.co/SelBVnNDuv pic.twitter.com/PQnfudiQVn

As conservatives defend classless Kellyanne Conway in Oval Office don't forget they blew a gasket when a black man put his feet ON HIS DESK pic.twitter.com/kgOZbc0Rkr