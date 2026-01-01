Властите в Индонезия възобновиха издирването на 80 души, които са в неизвестност след вчерашното свлачище в провинция Западна Ява, взело най-малко 10 жертви, съобщи Ройтерс.

Проливните дъждове, започнали ден по-рано, предизвикаха свлачището край село в района Западен Бандунг в събота сутринта. От националната метеорологична служба на Индонезия предупредиха, че валежите в района могат да продължат още една седмица.

11 души загинаха след свлачище в Индонезия

Работата на спасителите беше затруднена, тъй като нестабилният терен и дъждовете им попречиха да използват тежка техника, съобщиха местни медии, цитирайки властите.

За множество наводнения в Западна Ява бе съобщено вчера, включително в столицата Джакарта, като някои от жителите на силно засегнатите райони са се евакуирали.

Наводнения и свлачища, предизвикани от циклон на индонезийския остров Суматра, през ноември и декември отнеха живота на около 1200 души и оставиха без дом над един милион човека.