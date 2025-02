Самолет на суданската армия катастрофира снощи в близост до столицата на Судан - Хартум, като загина екипажът му, както и още най-малко петима души на земята, предаде Франс прес, като се позова на изявление от военните.

Ройтерс уточни, че трагедията се е разиграла малко след като самолетът се е вдигнал във въздуха, като армията за момента не е обявила причините за фаталната авария. Самолетът е бил Ан ("Антонов"), пояснява АФП.

Катастрофата е станала, след като машината се е вдигнала от полосата на летището Уади Саидна в един от най-големите судански авиогарнизони, в град Омдурман.

Свидетели на случилото се информират Франс прес, че има нанесени щети на сгради в квартала в северната част на Омдурман, на чиято територия е паднал самолетът.

Инцидентът се случва само ден след като суданските Сили за бърза подкрепа поеха отговорност за свален самолет изтребител в Ниала - столицата на провинция Южен Дарфур, посочва АФП.

A Sudanese military Antonov aircraft crashed in Omdurman, north of Khartoum, on Tuesday evening, killing the crew and several military personnel on board. Eyewitnesses said at least five civilians on the ground were also killed and dozens injured when debris from the plane struck… pic.twitter.com/PS733snFLg