Стачка на държавните служители в Гърция. Не се очаква протестите да засегнат туристическите райони, съобщава БНР.

Стачката се провежда в деня, когато в парламента влиза за обсъждане и гласуване проектозакон за дисциплинарно трудово право. Според синдикатите, които са организатори на стачката, проектозаконът цели да се криминализира социалната и политическа дейност на държавните служители.

Всички опозиционни партии застанаха категорично против новия закон и приканват правителството да го оттегли.

Протестни демонстрации са организирани в много градове на страната, включително и по островите. В протеста участват служителите в държавните болници, работещите в общините, както и всички държавни служители. Затворени остават всички държавни и общински служби.

Отмени се участието на авиодиспечерите в стачката след решение на съда, че техните протести са незаконни. Всички полети от гръцките летища се извършват по разписание.

Моряците стачкуват символично, като поставиха по пристанищата плакати, че подкрепят стачката, но няма промяна в движението на фериботите.

Препоръчително е туристите да избягват центровете на градовете по време на протестните демонстрации.