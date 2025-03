Американският президент Доналд Тръмп, украинският му колега Володимир Зеленски и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс си размениха остри реплики в Белия дом вчера.

Целта на срещата беше подписването на споразумение, което ще даде достъп на Щатите до украинските редкоземни минерали. Това обаче не се случи, а служител на Белия дом разкри, че Зеленски и неговата делегация са били помолени да напуснат официалната резиденция на американския президент след края на разговорите.

По време на пресконференцията държавният глава на САЩ сподели, че разбира “омразата” на Зеленски към Путин, но изтъкна, че това не е начинът за постигане на мир.

Напрежението ескалира, след като Джей Ди Ванс призова за дипломатическо решение.

“За каква дипломация говориш, Джей Ди”, отговори Зеленски, който обясни как неколкокартните опити за прекратяване на огъня са се провалили.

“С цялото ми уважение, мисля че е обидно да идвате в Овалния кабинет и да обсъждате това пред американските медии (...) трябва да сте благодарни на американския президент”, заяви вицепрезидентът на САЩ.

Украинският държавен глава изтъкна, че Щатите имат “хубав океан”, който ги предпазва от пряка опасност.

“Имате хубав океан и не усещате (проблемите) сега, но ще го усетите (напрежението) в бъдеще”, каза Зеленски.

Именно тази реплика подразни Доналд Тръмп.

“Не ни казвайте какво ще усетим. Вие не сте в позиция да диктувате какво ще усетим ние. Ще се чувстваме много добре и много силни (...) Играете си с живота на милиони хора и с риска от Трета световна война. Това, което правите е обида към тази страна (САЩ)”, заяви американският президент.

“Направих те силен. Не мисля, че би бил силен без подкрепата на Съединените щати. Хората Ви са изключително смели. Или ще се съгласите на сделка, или приключваме. Тогава ще трябва да се биете сами”, заключи Тръмп.

Въпреки разгорещения спор Зеленски благодари на президента на САЩ за приема в Белия дом.

"Благодаря ви, Америка, благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за това посещение. Благодаря на президента на САЩ, на Конгреса и на американския народ. Украйна се нуждае от справедлив и траен мир и ние работим точно за това", посочи украинският президент в публикация в социалната мрежа "Х".

