, като се държеше, докато бяха на вечеря в Западен Холивуд, Калифорния.носеха еднакви черни тоалети, докато бяха на вечеря в горещата точка за знаменитости Craig's, а към тях се присъедини и новият ѝ приятел, 32-годишният Тайга.Шер носешезаедно с подходящи панталони, дълго палто и дебели токове, съобщи „Дейли Мейл”.Тайга се появи със сива тениска, черни панталони и черни маратонки, а като аксесоар носеше черна шапка и сребърна верижка.Миналата седмица Тайга и близкият му приятел Александър посетиха Шер в имението ѝ в Малибу, Калифорния, което тя наскоро пусна за продан за 85 млн. долара.Тайга, чието истинско име е, и Шер позираха заедно през септември на модното ревю на Рик Оуенс по време на Седмицата на модата в Париж.Александър и 39-годишната Амбър имат заедно тригодишен син Слаш Електрик Александър Едуардс.в своите Instagram Stories, че има връзки с 12 различни души, а по-късно той се включи в социалните мрежи, за да признае, че ѝ е изневерявал.Тя има ис рапърана 53 г., от покойния си бивш съпруг Сони Боно, който умира през 1998 г. на 62-годишна възраст от наранявания, получени след удар в дърво по време на каране на ски.По-късно от 1975 до 1978 г. е омъжена за покойния певец Грег Олман, който умира през 2017 г. на 69-годишна възраст.