Отновослед поредица отв Югоизточна, съобщи вестник „Хюриет”.Турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) потвърди, че са загинали шестима души, предаде Анадолската агенция."След двете земетресения в Хатай последваха 90 вторични труса. Загинаха шестима души, а 294 са ранени, като 18 от тях са в тежко състояние", съобщи АФАД.По-рано министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу заяви, че трима души са загинали, а 213 са ранени. Спасителните екипи издирваха трима души, затрупани под развалините на рухнала сграда в град Антакия. Впоследствие стана ясно, че те са открити мъртви.беше регистриран в 20:04 ч. местно време с епицентър в района на град, а- три минути по-късно, си епицентър в района на град, според данни на АФАД.Земетресенията, регистрирани точно две седмици след опустошителните трусове с магнитуд до 7.8 по Рихтер в окръг Кахраманмараш, бяха, отбелязва ТАСС., съобщиха арабски телевизии, цитирани от ТАСС.Според информация на телевизия "Ал Арабия" четирима души са загинали при паниката и блъсканицата, възникнали след трусовете в градовете Алепо и Тартус. Още една жена, според телевизия "Скай нюз - Арабия", е загинала в пристанищния град Латакия.като 150 от тях са в контролираната от бунтовниците северозападна част на Сирия, предаде ДПА, цитирайки Сирийския център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ).Неправителствената организация съобщава, че близо 320 от ранените са в контролирани от сирийското правителство райони, най-вече в Алепо.