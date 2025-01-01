Инвеститор в криптовалути е бил измъчван и убит, след като е бил подмамен в капан заради богатството си, предаде The Sun. Тялото на украинския студент Данило Кузмин е било открито изгорено на задната седалка на автомобил в района Донаущатд във Виена.

21-годишният младеж е син на Сергей Кузмин – заместник-кмет на украинския град Харков. Смята се, че Данило е живял и учил в австрийската столица. Семейството му и негов близък приятел подали сигнал за издирване, след като той внезапно спрял да отговаря на обаждания.

По данни на полицията случаят бил разкрит, след като разследващите идентифицирали двама украинци – на 19 и 45 години – като заподозрени. Двамата били арестувани в Украйна на 29 ноември с международни заповеди три дни след като тялото на Данило било намерено.

Разследването е било проведено от австрийската полиция, украинските власти и Европол.

Австрийски и украински медии съобщават, че по-младият заподозрян е учил в същия университет като Данило.

Кадри от охранителни камери в подземния паркинг на луксозния хотел „Софител“ от 25 ноември показват как няколко мъже обкръжават жертвата. По-късно очевидци съобщили за голямо петно от кръв на стълбището.

A Ukrainian student was reportedly in Vienna, Austria, where he was killed over his cryptocurrency fortune. The victim has been identified as 21-year-old Danilo Kuzmin, who is the son of the deputy mayor of Kharkiv, Sergey Kuzmin. Danilo's body was found burned in the back seat pic.twitter.com/qEtQPCAqKI — N' Cuffs (@NCuffs1) December 5, 2025

Според съдебните медици около 80% от тялото на Данило е било овъглено. Установени са тежки травми от удари – включително рани по главата и счупени зъби. Разследващите смятат, че смъртта е настъпила от задушаване или топлинен шок.

Данило е бил принуден да седне на задната седалка на автомобила, след което похитителите закарали колата в градинска зона в Донаущатд. Превозното средство било залято с бензин и подпалено.

Пожарникарите открили тялото, след като угасили пламъците. Експертите бързо изключили версията за техническа повреда, тъй като дизеловият автомобил бил облян с бензин. На задната седалка бил открита разтопена туба, която разследващите проследили до бензиностанция във Виена. Камерите там показали един от заподозрените да купува две туби с бензин преди убийството.

По време на нападението от криптовалутните портфейли на Данило са изчезнали значителни суми. У един от задържаните мъже били намерени големи количества щатски долари.

Ръководителят на криминалната служба във Виена, полковник Герхард Винклер, заяви, че разследването върви към версия за финансов мотив, като политически причини не се разглеждат.

Украински медии съобщават, че Данило е бил държан в автомобила няколко часа и измъчван, докато не разкрил кодовете към своите крипто сметки. След това колата била подпалена.

Заподозрените били задържани в Одеса ден след като се завърнали в Украйна. Съдът постановил двамата да останат в ареста за 40 дни. Делото ще се гледа в Украйна, след като австрийските власти се съгласили да го предадат.

Мистериозно убийство в Дубай: Руснакът Роман Новак и съпругата му са открити погребани в бетон

Новината за убийството на Данило идва, след като стана ясно, че руски криптомилионер и съпругата му са били погребани в бетон, след като били отвлечени и измъчвани.

Двойката изчезнала през октомври и била открита в пустинята край Дубай. Според разследването похитителите – руски граждани – се опитали да получат достъп до сметките на Новак, оценявани на около 380 млн. паунда. След като открили крипто портфейлите празни, двамата били убити, а телата им – изхвърлени.

През 2020 г. Новак е бил осъден за измама и е излежал 6 години в колония от общ режим. Той е обвиняван, че е измамил инвеститори от Китай, Близкия изток и други държави, събирайки около 500 млн. долара с обещания за големи технологични партньорства.