Two people died, one was injured and three are missing after a barge plowed into the Lixinsha Bridge in #Guangzhou, southern China, on Thursday morning, severely damaging it. pic.twitter.com/HEQD8qYGD9 — China Daily Hong Kong (@CDHKedition) February 22, 2024

Guangzhou, China: It appears a barge collided with the pillar of a new bridge, causing a section of the roadway to collapse. 5 vehicles fell off the bridge. https://t.co/eQymKvYTxK — Henry Wang (@h_wang_02) February 22, 2024

Cargo barge thing collides with bridge support column in Guangzhou, China. At least one vehicle fell in the water. pic.twitter.com/cYHR2I2ShP — Razven (@RazvenHK) February 22, 2024

, след катов делтата на Перлената река и го, предаде Ройтерс.Агенцията цитира Централата китайска телевизия, според която, намирали се в този момент на откъснатата част на моста, саПаднали са общо четири превозни средства, като две - кола и автобус, са се приземили върху шлепа. Шофьорът на автобуса е оцелял, но не е бил контактен.Един човек от екипажа на шлепа етежко,Инцидентът е станал встолица на провинция Гуандун. Градската служба по водна безопасност заяви в приложението за съобщения "УиЧат" (WeChat), че шлепът се е движил от град Фошан към южната част на град Гуанчжоу.в колоните на моста е станалКадри от камери за видеонаблюдение показват шлепа, спрял между две колони на моста "Лисинша", част от чието платно липсва.Движението по моста е преустановено, а властите разследват причините за случилото се. Ройтерс уточнява, че за момента