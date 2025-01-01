Сблъсъци избухнаха в Лондон и полицията арестува 25 души, след като около 150 000 души се събраха на един от най-големите крайнодесни протести във Великобритания, организиран от активиста Томи Робинсън, предаде АФП.

Полицията съобщи, че 26 служители са били ранени, четирима сериозно, след като са се сблъскали с „неприемливо насилие“ при опит да контролират тълпите, много от които са били със знамена на Англия и Великобритания, по време на няколко напрегнати часа по периферията на митинга.

Столичната полиция, която оцени присъствието между 110 000 и 150 000 души, заяви, че сблъсъците са възникнали, след като някои участници се опитали да влязат в т. нар. „стерилни зони“ близо до контра-протестиращите.

БТА

Около 5 000 души са участвали в марш „Станете срещу расизма“, който е започнал на около километър и половина на север. Около 1 000 полицаи са били разположени, за да държат враждуващите групи разделени.

„Няма съмнение, че много хора са дошли да упражнят законното си право да протестират, но имаше и такива, които идваха с намерение за насилие“, каза заместник-комисарът Мат Туист.

„Те се сблъскаха с полицаите, извършвайки физически и вербални нападения и направиха решителен опит да преминат през кордоните, поставени за безопасността на всички.“

Той добави, че арестите са извършени заради насилствени безредици, нападения и други престъпления, а раните на служителите включват счупени зъби, възможно счупен нос и мозъчно сътресение.

Вътрешният министър Шабана Махмуд осъди „тези, които нападнаха и нараниха полицаи“ и настоя, че „всички, участващи в престъпна дейност, ще понесат пълната тежест на закона“.

Протестиращите на последното събитие на Робинсън „Обединете Кралството“ маршируваха по Уестминстър Бридж, преди да се съберат близо до Даунинг Стрийт за речи от фигури, свързани с крайната десница от Европа и Северна Америка, включително милиардерът и собственик на X Илон Мъск.

Благотворителната организация срещу расизма Hope Not Hate, която наблюдава такива митинги повече от десетилетие, съобщи, че „няколко добре известни крайнодесни екстремисти“, включително Робинсън, са говорили на сцената и са били сред тълпата.

БТА

Джо Мълхол, директор на изследванията на организацията, каза, че това е „вероятно най-големият крайнодесен протест в историята на Великобритания“.

Събитието се провежда на фона на нарастващо антимигрантско настроение, като подкрепящият Брекзит Найджъл Фарадж и твърдата десница на Reform UK водят в социологическите проучвания, а протестиращите насочват вниманието си към хотели, използвани за настаняване на търсещи убежище.

То следва и антимигрантските бунтове от миналата година в няколко градове, за които Робинсън бе обвинен, че ги е подбуждал чрез провокативни онлайн постове.

42-годишният Робинсън, който има редица криминални присъди и голяма онлайн аудитория след години водене на активна анти-мюсюлманска и антимигрантска кампания, определи събитието като „фестивал на свободата на словото“.

БТА

„Милиони патриоти в шоу на патриотично единство, невиждано досега“, написа Робинсън (истинско име Стивън Яксли-Ленън) в X, придружено с изображение на тълпата след края на събитието.

„Това е за теб, Чарли Кърк“, добави Робинсън, в една от многото препратки към убития американски активист от десницата и съюзник на Доналд Тръмп.

Някои участници прикрепиха снимки на Кърк към плакатите си, а други включваха лозунги като „спрете лодките“ и подигравки към премиера от Лейбъристката партия Киър Стармър.