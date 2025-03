Сблъсъци със силите на реда при протестите срещу ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу с полицията е имало през нощта в Истанбул и Измир, предаде кореспондентът на БТА Нора Чолакова. На някои от демонстрациите полицията е използвала сълзотворен газ и водни струи, предават местните опозиционни медии.

Снощи за втора поредна вечер са били организирани демонстрации на поддръжници на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) в много големи градове в страната, информира опозиционният в. "Джумхуриет".

Голяма част от демонстрациите се провеждат от студенти.

Междувременно в Турция се засилва напрежението след ареста на кмета на Истанбул и още 100-тина високопоставени представители на НРП тази седмица. Те бяха задържани по обвинения в корупция и връзки с терористична организация.

Сблъсъци между полицията и демонстрантите са възникнали през нощта на територията на престижния Близкоизточен технически университет в Анкара. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия.

Телевизия А Хабер предаде, че „група агресивни демонстранти“ са блокирали път с контейнери за боклук и са ги подпалили. Въпреки призивите на полицията да се разпръснат, демонстрантите са продължили "с провокативните си действия и са започнали да хвърлят камъни по полицията", при което се е наложило силите на реда да използват сълзотворен газ и водни оръдия.

Protests against President @RTErdogan regime persist in #Turkey . Turkish police fired rubber bullets at anti-Erdogan demonstrators in #Istanbul following the arrest of Mayor @ekrem_imamoglu . (1/2)#TurkeyProtest #turkeyuprising #İstanbulaSoyluYakısır pic.twitter.com/bajzeuQf2R