Самолет с над 170 души на борда подмина пистата при кацане в Норвегия и успя да спре само на метри от Норвежко море, предаде ДПА.

При кацането на самолета на Норвежките авиолинии в Молде, Западна Норвегия, силен порив на вятъра го е засилил по хлъзгавата писта, като той е излязъл от нея, заяви говорител на самолетната компания днес пред Норвежката телеграфна агенция (NTB).

Държавната служба за разследване на транспортни произшествия обяви, че при приземяването си късно снощи самолетът е попаднал в снежна пелена на ниска надморска височина. След като колесникът е долепил полосата, пилотът е разбрал, че пистата е хлъзгава и е трудно да бъде удържана машината.

В крайна сметка екипажът е успял да спре самолета десетина метра след края на пистата, съвсем близо до водата.

Norwegian Air Boeing 737 overshoots runway at Molde Airport, stopping just 15 METERS from the sea!



171 on board, but miraculously NO injuries reported.



Investigation underway to determine cause.



Plane was on routine flight from Oslo.#Boeing #Norway #Aviation #CloseCall pic.twitter.com/PyEZ8Yponj